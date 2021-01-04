وقال ستيبانوف - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 170 طفلا و163 من العاملين فى القطاع الصحى فى أوكرانيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 73 حالة وفاة بينما تماثل 4693 شخصا للشفاء وانتقل 1298 إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت مدينة زابوريزهيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة تليها العاصمة كييف ثم لفيف وميكولايف.