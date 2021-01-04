أوقاف الإسماعيلية: تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد

الإسماعيلية - صبرى غانم

اعلن الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى بيان صادر عن مديرية اوقاف الإسماعيلية، بأنه تنفيذا لتعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا بانه تم التنبيه على رؤساء الأقسام ومفتشى المتابعة ومديرى الإدارات الفرعية ومفتشيها بتكثيف التفتيش على المساجد بدقة متناهية لتنفيذ هذه التعليمات، والتأكد من إلتزام المصلين بالمساجد التابعة لإدارتهم بارتداء الكمامة وسجادة الصلاة الشخصية.

وأكد على غلق دورات المياه ودور المناسبات وعدم إقامة أى أنشطة أو ندوات أو دروس واقتصار فتح المسجد على الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وعدم أقامة عقد القران و صلاة الجنائز داخل المسجد، وفى حالة مخالفة الإمام والعاملين بالمساجد لهذه التعليمات الواردة من الوزارة يتحمل الأمام والعاملين بالمسجد المسائلة القانونية، كما يغلق المسجد المخالف وفى حالة تقصير المفتش فى متابعة المساجد يحال إلى الشئون القانونية.

وتناشد مديرية أوقاف الإسماعيليّة وناشد الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية المصلين إلا يكونوا سبب فى إغلاق بيوت الله ويلتزموا بجميع الإجراءات الإحترازية حفاظا على النفس الذى هو من مقاصد الشرع الشريف.