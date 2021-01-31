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وزير إعلام اليمن: الهجوم ميليشيات الحوثى على مطار عدن تم بصواريخ إيرانية الصنع

الأحد، 31 يناير 2021 10:08 م
وزير إعلام اليمن: الهجوم ميليشيات الحوثى على مطار عدن تم بصواريخ إيرانية الصنع معمر الاريانى
كتب أحمد عرفة

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أكد معمر الإريانى وزير إعلام اليمن، أن الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مطار عدن تم بصواريخ إيرانية الصنع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أتلفت قوات الجيش اليمنى، 5 آلاف لغم أرضى وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثى الإرهابية، فى محافظة حجة، شمالى غرب اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الألغام التى تم إتلافها تنوعت بين ألغام مضادة للعربات وألغام فردية وعبوات ناسفة مختلفة الحجم، بالإضافة إلى متفجرات زرعها الحوثيون فى براميل مياه ووضعوها داخل منازل المواطنين فى مدينة حرض.

 

 


اليمن

معمر الاريانى

الجيش اليمنى

الحوثيين

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