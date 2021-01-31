محافظ سوهاج يتفقد مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشيخ يوسف بالمراغة

سوهاج ـ محمود مقبول

انتقل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مساء اليوم، إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتفقد حالة مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند مدخل مركز المراغه بقرية الشيخ يوسف والاطمئنان على حالتهم الصحية، بحضور الدكتور حمدى سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعى.

واطمأن المحافظ على المصابين والخدمات الطبية المقدمة، موجها بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى، مقدما خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

كان طريق سوهاج أسيوط الزراعى عند مدخل مركز المراغه بقرية الشيخ يوسف، قد شهد حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة اقصاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين، حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى المراغه المركزى والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج، وكلف محافظ سوهاج رئيس مركز ومدينة المراغه فور وقوع الحادث بالتوجه لموقع الحادث واتخاذ الإجراءات العاجلة لنقل الضحايا والمصابين.