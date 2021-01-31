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كلية الطب البشرى ببنى سويف تحصل على الجودة والاعتماد

الأحد، 31 يناير 2021 11:14 م
كلية الطب البشرى ببنى سويف تحصل على الجودة والاعتماد جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مساء اليوم الأحد، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أصدرت قرارها بحصول كلية الطب البشري على الجودة والاعتماد، وذلك بعد أن استوفت المعايير القومية القياسية.

وقال الدكتور منصور، فى بيان له، إن تشجيع ودعم البحث العلمي مستمر، وكذلك لكل من يساهم في الوصول إلى التميز، معتبرًا حصول كلية الطب البشري على الاعتماد تحفيز ورفع للروح المعنوية حتى تصل كل كليات الجامعة إلى الجودة والاعتماد، وتنفيذاً لخطة الجامعة الاستراتيجية في الوصول بها إلى مصاف الجامعات البحثية المتميزة إقليميا ودولياً

ووجه رئيس جامعة بني سويف، الشكر والتقدير إلى عمداء الكلية السابقين باعتبارهم فريق عمل متكامل بذلوا مجهود متواصل لحصول الكلية على الجودة

يذكر أن عمداء الكلية، الذين لهم دوراً في حصول الكلية على الجودة، هم الدكتور علاء عبد الحليم، والدكتور منصور حسن، والدكتور محمد عبد القادر، والدكتور وائل الشاعر، والدكتور عاطف مرسي عميد الكلية الحالي

كما وجه الشكر للوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والطلاب والأمن الإداري، وفريق الجودة بالكلية الدكتورة راندا صلاح والدكتورة عزة إمبابي والدكتور محمد فاروق، ومركز ضمان الجودة بالجامعة.

 

 


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