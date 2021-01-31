فيديو.. الجواز على الطريقة الرقيقة.. الشيخة هويدا أول مأذونة شرعية فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نشر "اليوم السابع" فى بث مباشر لقاء مع أول مأذون سيدة داخل مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

وقالت هويدا جمال كامل، إنها حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية وعربية شعبة شريعة وقانون عام 2006، متزوجة، ولديها 4 أبناء وتقيم مركز سمسطا ببنى سويف.

وأضافت المأذونة الشرعية هويدا، أنها بدأت عملها كأول مأذونة فى محافظة بنى سويف منذ 10 أعوام معلنة رفضها زواج القاصرات لمخالفته القانون، مضيفة أن زوجها هو من قدم لها أوراق الترشح فى عام 2008، مشيرة إلى أن زوجها يكون معها فى كل عقود القرآن.

وقالت المأذونة الشرعية هويدا، أنها تحاول دائما والإصلاح بين الأزواج الراغبين فى الطلاق وتنجح أحيانا فى ذلك.