فوكس نيوز: 98% من تبرعات موظفى تويتر ذهبت لحملة بايدن الرئاسية

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة فوكس نيوز، إن الرئيس جو بايدن كان هو الاختيار المفضل الواضح لموظفى تويتر عندما يتعلق الأمر بحملات التبرعات خلال دورة الانتخابات لعام 2020.

تظهر السجلات، أن موظفى تويتر وأفراد عائلاتهم المباشرين تبرعوا بمبلغ 193443 دولارًا لحملة بايدن مقارنة بمبلغ 3023 دولارًا لحملة ترامب.

في الواقع، كان بايدن أكبر متلقٍ للتبرعات لحملة تابعة لتويتر خلال دورة انتخابات 2020، ومع ذلك، لا يتم تصنيف موظفي تويتر من أعلى مانحي بايدن ، وفقًا لمركز السياسة المستجيبة.

كانت تبرعاتهم للديمقراطيين مقابل الجمهوريين تقسم 98 % إلى 2 % حيث قدم موظفو تويتر 783990 دولارًا للديمقراطيين و 12333 دولارًا للجمهوريين.

كما قدم تويتر لبايدن ما وصفته بوليتيكو بأنه هدية "لا تقدر بثمن" عندما حظرت منصة التواصل الاجتماعي ترامب بشكل دائم في وقت سابق من يناير.

وفي الوقت نفسه، كانت شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك أمازون وجوجل ومايكروسوفت من بين الجهات المانحة الأولى للجنة بايدن، وفقًا لقائمة صادرة عن لجنة بايدن الافتتاحية لجميع المساهمين ولم تحدد القائمة مقدار مساهمة كل متبرع.

حصل موظفو شركات التكنولوجيا على مناصب عليا في الفريق الانتقالي لبايدن-هاريس ويثير الجمهوريون مخاوف من أن الإضافات إلى الفريق والإدارة المقبلة هي "دليل" على أنهم يعملون جنبًا إلى جنب" مع السياسيين الديمقراطيين.

ما لا يقل عن تسعة أعضاء مختلفين من فريق بايدن الانتقالي أو مستشارين شغلوا سابقًا مناصب في Facebook أو Google أو Twitter. عمل العديد من أعضاء الفريق الانتقالي في إدارة أوباما قبل الانضمام إلى أحد عمالقة التكنولوجيا ثم عادوا لاحقًا إلى السياسة كجزء من فريق بايدن.