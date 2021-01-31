غلق مطعم ومطعم نادى طنطا لظهور حالتى اشتباه كورونا وخضوع العاملين للفحص

الغربية - مصطفى عادل

قرر مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب فايز عريبي، إغلاق مطعم ومطبخ النادي، لمدة 10 أيام كإجراء احترازي عقب ظهور حالتي اشتباه إصابة بكورونا بين العاملين بهم.

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي رفض ذكر اسمه، أن مجلس الإدارة فور علمه بظهور حالتي اشتباه إصابة بكورونا، تم على الفور إصدار قرار بغلق المطعم والمطبخ، وتوجيه من ظهرت عليهم الأعراض للمستشفى للفحص للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.

وأضاف المصدر، أنه تم إغلاق المطعم والمطبخ لمدة 10 أيام كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة أعضاء النادي، مع إخضاع جميع العاملين بالمطعم والمطبخ للفحص لبيان عما إذا كان هناك حالات إصابة من عدمه.