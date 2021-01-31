اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 فبراير 2021 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس البرلمان الإيطالى: بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة غدا

الأحد، 31 يناير 2021 11:20 م
رئيس البرلمان الإيطالى: بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة غدا ايطاليا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو الذي يتوسط في مفاوضات تشكيل الحكومة الإيطالية، إن الأطراف المختلفة في الائتلاف المنتهية ولايته ستجري محادثات تفصيلية بشأن تشكيل حكومة جديدة الاثنين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح رئيس البرلمان الإيطالي أن الاجتماعات التي عقدت السبت والأحد أظهرت الرغبة المشتركة للقوى السياسية للشروع في مناقشة القضايا والنقاط البرنامجية، لافتا إلى أن المناقشات ستبدأ الاثنين.

وتم تكليف فيكو بإيجاد طريقة للخروج من الأزمة التي أثارتها استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

 

 


إيطاليا

الحكومه الايطاليه

البرلمان الايطالى

ازمه إيطاليا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة