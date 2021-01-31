رئيس البرلمان الإيطالى: بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة غدا

كتب أحمد عرفة

قال رئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو الذي يتوسط في مفاوضات تشكيل الحكومة الإيطالية، إن الأطراف المختلفة في الائتلاف المنتهية ولايته ستجري محادثات تفصيلية بشأن تشكيل حكومة جديدة الاثنين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح رئيس البرلمان الإيطالي أن الاجتماعات التي عقدت السبت والأحد أظهرت الرغبة المشتركة للقوى السياسية للشروع في مناقشة القضايا والنقاط البرنامجية، لافتا إلى أن المناقشات ستبدأ الاثنين.

وتم تكليف فيكو بإيجاد طريقة للخروج من الأزمة التي أثارتها استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في وقت سابق من هذا الأسبوع.