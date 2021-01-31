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رئيسة المفوضية الأوروبية: أسترازينيكا ستسلم 9 ملايين جرعة إضافية للاتحاد

الأحد، 31 يناير 2021 10:42 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: أسترازينيكا ستسلم 9 ملايين جرعة إضافية للاتحاد لقاح كورونا
(رويترز)

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 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين اليوم الأحد إن شركة أسترازينيكا ستسلم تسعة ملايين جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من هذا العام، ليصل إجمالي الجرعات إلى 40 مليونا خلال هذه الفترة كما أنها ستبدأ عمليات التسليم قبل أسبوع واحد من الموعد المتوقع.

وكانت الشركة الإنجليزية السويدية قد أعلنت بشكل غير متوقع هذا الشهر أنها ستوقف الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي من لقاحها المرشح في الربع الأول مما أثار خلافا بشأن الإمدادات.

وقالت رئيسة المفوضية على تويتر "ستقدم أسترازينيكا تسعة ملايين جرعة إضافية في الربع الأول (40 مليون في المجمل) مقارنة بعرض الأسبوع الماضي وستبدأ عمليات التسليم قبل أسبوع واحد من الموعد المحدد".

وأضافت إن الشركة ستعزز طاقتها التصنيعية في أوروبا.

وعرضت الشركة الأسبوع الماضي تقديم موعد تسليم بعض الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي. كما عرضت ثمانية ملايين جرعة إضافية على الاتحاد الأوروبي في محاولة لنزع فتيل النزاع، لكن مسؤولا في التكتل قال لرويترز إن ذلك يقل كثيرا عما تعهدت به في الأساس، إذ التزمت أسترازينيكا بتقديم ما لا يقل عن 80 مليون جرعة في الربع الأول.

 


الاتحاد الاوروبي

فيروس كورونا

لقاح كورونا

استرازينيكا

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