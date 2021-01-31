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تونس تسجل 1417 إصابة جديدة و 74 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 31 يناير 2021 11:02 م
تونس تسجل 1417 إصابة جديدة و 74 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا فى تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء اليوم الأحد تسجيل 1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 208 ألاف و885 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و754 حالة.
وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 1286 حالة من الإصابة بفيروس كورونا.. مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و154 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 422 حالة، إلى جانب 148 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.


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