بريطانيا: ندين الاعتقالات العشوائية للمتظاهرين السلميين فى روسيا

كتب أحمد عرفة

أدانت وزارة الخارجية البريطانية الاعتقالات العشوائية للمتظاهرين السلميين في روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت بريطانيا: ندعو الحكومة الروسية لاحترام حق التظاهر السلمي وحماية حرية الإعلام.

وفى وقت سابق أكدت مفوضة حقوق الإنسان فى روسيا تاتيانا موسكالكوفا وقوع استفزازات وأعمال عنف خلال المظاهرات التى نظمت فى البلاد اليوم الأحد بنداء من المعارض أليكسى نافالني.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أكدت مفوضة حقوق الإنسان فى روسيا أنها تتحمل المسؤولية ليس عن حماية حقوق المشاركين فى المظاهرات فقط بل وعناصر قوات الأمن الذين يؤدون مهامهم خلال هذه الحملات غير المرخصة.