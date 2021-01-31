بريطانيا تؤكد تأمين لقاحات كورونا بعد ضمانات من الاتحاد الأوروبي

قالت ليز تروس وزيرة التجارة البريطانية اليوم الأحد إن بلادها واثقة من أن برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 آمن بعد تلقي ضمانات من الاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة لتهدئة خلاف بشأن الإمدادات.

وبعد شهر واحد فقط من إتمام بريطانيا انسحابها من الاتحاد الأوروبي، خضعت علاقاتها مع بروكسل لاختبار قاس يوم الجمعة عندما تضمنت خطة الاتحاد الأوروبي لضوابط تصدير اللقاحات تفعيل بند طارئ في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.

وجرى التراجع عن هذه الخطوة بسرعة بعد أن وحدت الساسة البريطانيين في مواجهة تهديد بوضع حدود صارمة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، وهي الحدود التي دأب الاتحاد الأوروبي منذ وقت طويل على ترديد أنه يريد تجنبها.

وقالت تروس لشبكة سكاي نيوز "نعلم أن هذا الإمداد آمن، ونحن على ثقة تامة من أنه يمكننا الاستمرار في تقديم برنامجنا. تلقينا تطمينات من الاتحاد الأوروبي بأن هذه العقود لن تتعطل".

وأضافت بشكل واضح "من الضروري أن نعمل سويا، ومن الضروري أن نبقي الحدود مفتوحة، نحن نقاوم (توفير) التطعيمات على أساس قومي ونقاوم الحمائية".

ولم تستبعد تروس تقديم أي فائض من الإمدادات إلى الدول الأخرى، ولكن بمجرد أن تنتهي بريطانيا من توفير اللقاحات لسكانها.

وقالت لراديو تايمز "في الواقع، نأمل في أن نكون في وضع يسمح لنا في الأشهر المقبلة بمساعدة البلدان الأخرى بإمداد اللقاحات، ومنها أصدقاؤنا وجيراننا وكذلك العالم النامي".