الشرطة الروسية تخلى سبيل زوجة الناشط المعارض نافالنى

كتب أحمد عرفة

أعلنت سفيتلانا دافيدوفا، محامية زوجة أليكسى نافالنى الناشط الروسى المعارض، أن الشرطة الروسية أخلت سبيل يوليا نافالني زوجة المعارض أليكسي نافالني بعد توقيفها في موسكو اليوم الأحد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أكدت محامية زوجة أليكسى نافالنى أن يوليا نافالني أخلي سبيلها من قسم شرطة في منطقة موسكو الجديدة جنوب غربي موسكو بعد تحرير محضر ضدها بتهمة مشاركتها في حملة غير مرخصة تسببت "بالتضييق على المشاة وعرقلة السير".

وشهدت موسكو وبطرسبورغ ومدن روسية أخرى اليوم الأحد موجة ثانية من الحملات المؤيدة لنافالني الموقوف على ذمة حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس.