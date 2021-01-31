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الشرطة الروسية تخلى سبيل زوجة الناشط المعارض نافالنى

الأحد، 31 يناير 2021 09:24 م
الشرطة الروسية تخلى سبيل زوجة الناشط المعارض نافالنى نافالنى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت سفيتلانا دافيدوفا، محامية زوجة أليكسى نافالنى الناشط الروسى المعارض، أن الشرطة الروسية أخلت سبيل يوليا نافالني زوجة المعارض أليكسي نافالني بعد توقيفها في موسكو اليوم الأحد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أكدت محامية زوجة أليكسى نافالنى أن يوليا نافالني أخلي سبيلها من قسم شرطة في منطقة موسكو الجديدة جنوب غربي موسكو بعد تحرير محضر ضدها بتهمة مشاركتها في حملة غير مرخصة تسببت "بالتضييق على المشاة وعرقلة السير".

وشهدت موسكو وبطرسبورغ ومدن روسية أخرى اليوم الأحد موجة ثانية من الحملات المؤيدة لنافالني الموقوف على ذمة حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس.

 


موسكو

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