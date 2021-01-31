إصابة 9 أشخاص فى حادثين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيبت سيدتين وطفل، مساء اليوم الأحد، نتيجة انقلاب جرار زراعي بمقطورة محملة بمحصول القصب على توك توك تصادف مروره بأحد شوارع قرية أتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب جرار زراعي علي توك توك بقرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص.

بالانتقال والفحص تبين أن الجرار زراعي وكان خلفه مقطورة محملة بالقصب، انقلبت علي توك توك، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص "سيدتان وطفل"، وجرى نقلهم جميعا إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.

كما شهد الطريق الصحراوى الشرقى اصطدام سيارة ملاكى برصيف قبلي بوابة رسوم مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من محافظة قنا.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إشارة من الخدمة المعينة علي بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي باصطدام سيارة ملاكي بالرصيف ونتج عن ذلك إصابة كل من: نجفة عوض عيد 37 عاما، منه عاطف منصور 6 سنوات، محاسن أحمد محمد 55 عاما، سعيد أحمد محمد 52 عاما، محمود منصور عبده 29 عاما، عاطف منصور عبده 42 عاما، جميعهم من محافظة قنا، وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وكسور واشتباه ارتجاج، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرا بالحادث، وتم العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.