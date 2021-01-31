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أستاذ صدرية من "ووهان": الحياة عادت لطبيعتها.. وتلقيح 15 مليونا بـ"سينوفارم"

الأحد، 31 يناير 2021 09:47 م
أستاذ صدرية من "ووهان": الحياة عادت لطبيعتها.. وتلقيح 15 مليونا بـ"سينوفارم" أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور علي الوعري أستاذ الأمراض الصدرية من "ووهان الصينية"، إن الحياة عادت لطبيعتها بالكامل في مدينة "ووهان"  بنسبة 100% مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية من خلال التباعد وارتداء الكمامات، لكن بالنسبة لبقية المقاطعات على مستوى الصين  فقد ظهر بؤر جديدة لتفشي الفيروس  لكن السلطات استطاعت جعلها تحت السيطرة.
 
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن السلطات الصينية لازالت تفرض قيوداً صارمة على  السكان وعلى العائدين إليها.
 
وحول اللقاحين الصينين "سينوفارم "وسينوباك" ومدى استخدامهما في الصين، أوضح الوعري أن هيئة الدواء الصينية أجازت استخدام " سينوفارم " وهو اللقاح الصيني  الرئيسي  
 
وهناك مرحلة تسمى "الاستخدام المشروط"  وهي مرحلة لاحقة لما يسمى "الاستخدام الطاريء" وذلك وفقاً لشروط  تعني مراقبة متلقي اللقاح  ومتابعته في ضوء عدم ظهور   النتائج النهائية للتجارب السريرية  في المرحلة الثالثة   ولازالت تخضع لفحوصات .
 
وتابع: "لكن نتائج المرحلة الثالثة البدائية والوسطى وشبه النهائية التي طبقت في الدول العربية أعطت نتائج إيجابية حول هذا اللقاح ومدى مأمونيته، كاشفاً أنه حتى اليوم تم تلقيح نحو 15  مليون  صيني  بلقاح " سينوفارم" من الأطقم الطبية وموظفي الدولة في الاماكن الحساسية وموظفي الجمارك بحكم تعاملهم مع البضائع المستوردة حيث أثبتت الدراسات أن الفيروس ينتقل عبر الأسطح الملوثة من اللحوم في الموانيء.
 

ووهان

لقاح كورونا

فيروس كورونا

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