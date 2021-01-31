أحد ضحايا مستريح المنيا: جمع أكثر من 6 مليار جنيه

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمد عصام أحد ضحايا مستريح المنيا، إنه أعطى للمتهم 180 ألف جنيه، في شهر أكتوبر الماضى، ولم يحصل منه أي شيء، موضحا أنه يمنح نسبة كل شهرين 35 ألف لكل 100 ألف جنيه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن المستريح جمع من الناس أكثر من 6 مليار جنيه، بحجة تشغيلها في أعمال الرخام، في الاستيراد التصدير، مشيرا إلى أن هناك شخص واحد أعطاه 53 مليون جنيه.

من جانبه ذكر مجدى الجهمى أحد القضاة العرفيين، أن المستريح عليه ديون مليار و300 مليون جنيه، جمعهم عن طريق 100 مندوب بكل محافظات مصر، مردفا:" فيه ناس جابت قروض من البنوك لأنها بتحلم بعيشة كويسة، وحكمنا بشرع الله، قلنا نخصم الفوائد واللى أخد فلوس خلال المدة مياخدش خالص".