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7 جمهوريين بمجلس النواب الأمريكى يعارضون 150 جمهوريا لقلب نتائج الانتخابات

الأحد، 03 يناير 2021 11:19 م
7 جمهوريين بمجلس النواب الأمريكى يعارضون 150 جمهوريا لقلب نتائج الانتخابات مجلس النواب الامريكى
كتب أحمد عرفة

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أعلن 7 جمهوريين في مجلس النواب الأمريكى معارضتهم لجهود 150 جمهوريا لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها أكد بيان الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية انتهت وعلى الكونجرس التصديق على النتائج، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في الكونجرس الأمريكي يرفضون تحركات أوساط في الحزب الجمهوري لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات فى 6 يناير المقبل.

 


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نواب الامريكى

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