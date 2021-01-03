6 وحدات توليد كهرباء تدخل الخدمة بمحطات مياه سوهاج بتكلفة 6 ملايين جنيه

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم شراء عدد 4 وحدات توليد كهرباء ديزل تشمل الكابينة والمقطورة قدرة 500 كيلو فولت امبير ووحدتي توليد كهرباء ديزل تشمل الكابينة والمقطورة قدرة 330 كيلو فولت امبير وذلك بقيمة 6 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم شراء تلك الوحدات لتوفير مصدر تغذية كهربائية بديلة يمكن الاعتماد عليها في حالة انقطاع التيار الكهربائي وذلك لضمان استمرار الخدمة المقدمة للمواطنين، وأنه جارى تركيب تلك الوحدات بمحطة مياه الجوازات المطورة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 13 ألف متر مكعب يوم ومحطة مياه النمساوى والتي تبلغ طاقتها التصميمية 14 الف متر مكعب يوم ومزرعة صرف صحى طهطا والتي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوم ومزرعة صرف صحى طما والتي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوم ومحطة مياه أخميم النقالى والتي تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف متر مكعب يوم ومحطة مياه الطليحات جهينة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف متر مكعب يوم.

يذكر أن شركة مياه الشرب بسوهاج قامت بإحلال وتجديد شبكات مياه قرية عرب العطيات البحرية وعزبة رضوان وعرب الصبحة بطول 3.5 كيلو متر قطر 6 بوصة بتكلفة مليون جنيه، لتخدم أكثر من 25 ألف نسمة، وكذلك إحلال وتجديد شبكة مياه قريه نقنق بطول 3 كيلو متر بأقطار تتراوح ما بين 4 و6 بوصة بتكلفة تبلغ مليون جنيه، لتخدم 6 آلاف نسمة، بالإضافة لتوصيل خط مياه بطول 200 متر قطر 6 بوصة لنجع العوامية.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أنه تم دق ثلاث آبار مياه ارتوازية بقيمة 1.8 مليون جنيه لزيادة كمية المياه المنتجة والقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة، وذلك بمحطة مياه أولاد الشيخ، والتى تضخ مياهها لقرية أولاد الشيخ وتغذى 10 آلاف نسمة، ومحطة مياه مزاتا شرق والتى تغذى قرية مزاتا ونجوعها وتخدم أكثر من 7 آلاف نسمة، ومحطة مياه عرب العطيات القبلية والتى تغذى قرية عرب العطيات وتخدم 6 آلاف نسمة.