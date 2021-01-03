5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية لطلبة الأقصر بمسابقة الكاريكاتير "أون لاين"

الأقصر - أحمد مرعى

حصل طلاب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على خمسة مراكز متقدمة بمسابقة الكاريكاتير لمركز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية والتى أقيمت "أون لاين"، حيث وجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، التهنئة للطلاب الفائزين لحصوله على مراكز متقدمة بالمسابقة وتوجيه الصحافة والإعلام لحصده خمس جوائز على مستوى الجمهورية، مؤكداً استمرار طلاب الأقصر فى التميز فى معظم الأنشطة على مستوى الجمهورية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه حصل الطالب مارك ميلاد عماد بمدرسة السلام الخاصة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية والطالبة ساندرا سامح منير الأقصر الإعدادية بنات بالمركز الثالث والطالب عمر محمد عبد السلام أرمنت الحيط بالمركز الثالث مكرر والطالب رفيق رضا زكى بالمركز الرابع والطالب أحمد طارق أحمد على المركز الثالث.

ومن جانبه أشار هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية تعليم الأقصر، إلى أن المسابقة أقيمت صيف 2020 لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية، وتم التقييم عن بعد تحت إشراف حمدى الدندراوى موجه عام الصحافة والإعلام بالمديرية.

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قد أصدر توجيهاته لإدارة التعليم الفنى بالمديرية بالتواصل مع عدد من الجهات بالقطاع السياحى بالأقصر، وذلك لتدريب الطلاب من قبل متخصصين بالمجال السياحى لتأهيلهم لسوق العمل ونقل الخبرات فى ذات المجال، على أن يكون التدريب بمدارس التعليم الفنى، كما تم التواصل مع الدكتور صالح دياب عميد معهد ايجوث للسياحة والفنادق بالاقصر، والذى رحب بالفكرة وتم الاتفاق على ترشيح متخصصين لتدريب الطلاب.

وفى هذا الإطار، قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر بمرافقة هشام عبدالستار مدير عام الشئون التنفيذية، ومنتصر طه مدير عام التعليم الفنى، بزيارة مدرسة الاقصر الثانوية الفندقية تفقد خلالها فعاليات التدريب المقام لتأهيل الطلاب لسوق العمل، حيث استمع لمحاضرة "فن الخدمة بالمطعم " من المحاضر عبده جاد مدير أغذية ومشروبات، ودورة لقسم المطبخ بادارة الشيف حمدى مصطفى، كما استطلع اراء الطلاب عن الدورات التدريبية المقدمة.