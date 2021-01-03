16 مستشفى مخصصة لحالات فيروس كورونا وتوافر الأكسجين وأسطوانات الغاز بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يتابع على مدار الساعة الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالى داخل المستشفيات بالمحافظة، لافتا إلى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة ، فيما يتعلق بخطة المحافظة فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .
وأكد المحافظ، توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.
وأوضح "القاضي"، أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية، خاصة داخل محافظة المنيا، بقدرة استيعابية 4210 سرير، وهناك 16 مستشفى منهم تستقبل حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى.
وأكد محافظ المنيا، أن الـ 16 مستشفى داخل محافظة المنيا المخصصة لحالات كورونا، تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، موضحا توافر الأكسجين بالإضافة إلى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات عزل ملوى، صدر المنيا، المنيا العام، جراحات اليوم الواحد وكذلك صدر وقلب الجامعة .
وأعرب محافظ المنيا، عن خالص شكره وتقديره للأطقم الطبية فى جميع المستشفيات على تحملهم المسئولية، وجهدهم فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، فى ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، موضحا انهم خط الدفاع الأول وعلينا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم.
وقال المحافظ، إن غرفة العمليات، متواجدة على مدار الساعة، لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528 ، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105 ، 15335 .
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