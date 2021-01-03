اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 10:27 م
خالد صلاح
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‎الإمارات تدين هجمات إرهابية فى النيجر أسفرت عن إصابة ومقتل 70 مدنيًا

الأحد، 03 يناير 2021 08:55 م
‎الإمارات تدين هجمات إرهابية فى النيجر أسفرت عن إصابة ومقتل 70 مدنيًا قوات النيجر - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت قريتين في النيجر قرب المنطقة الحدودية مع مالي، وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 70 من المدنيين الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان اليوم الأحد وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.


النيجر

الإمارات

الإرهاب فى النيجر

مالى

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