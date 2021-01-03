وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى نجع حمادى العام.. صور

قنا _ صابر سعيد

تفقد الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، مستشفى نجع حمادى العام فى مرور مفاجئ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمدير مديرية الشؤون الصحية بقنا للمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة تفقد مستشفى نجع حمادى للوقوف على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية.

وأوضحت مديرية الصحة بقنا، أن وكيل وزارة الصحة تابع توافر المستلزمات الطبية، وكذلك تواجد الأطقم الطبية النوبتجية بالمستشفى، وشدد خلال الزيارة على حسن تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى.

وأحال وكيل وزارة الصحة، المتغيبين عن العمل إلى التحقيق كذلك تحويل بعض المسؤولين عن نقص المستلزمات الطبية إلى الشؤون القانونية.

وكان الدكتور راجى تواضروس، أحال واقعة طالب يفحص المرضى بالمستشفى للتحقيق ولمعرفة مدى صحتها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى نجع حمادي العام ويتابع الحضور من الاطباء

وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى نجع حمادي العام داخل أروقتها

وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى نجع حمادي العام المفاجئ على المرضى واللمرضين