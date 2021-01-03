وكيل "صحة الشرقية" يكشف تفاصيل وأسباب وفاة مرضى مستشفى الحسينية

إبراهيم حسان

نفى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، وجود مشكلة فى توريد الأكسجين إلى مستشفيات المحافظة، قائلا: "هناك نظام بين كل المستشفيات ووزارة الصحة ونحن نصور العدادات الخاصة بالأكسجين مرتين يوميا صباحا ومساءً ونرسلها لوزارة الصحة".

أضاف مسعود، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن وزارة الصحة لديها خطة طوارئ لدعم المستشفيات هناك نظام متكامل فى هذا الأمر، متابعا: "مستشفى الحسينية كان به 7 مرضى فى العناية المخصصة لكورونا، توفى منهم 4.. وكان هناك عنايتين أيضا بهما 5 مرضى، والحضانات بها 11 طفلا، يستخدمون لترات عالية من الأكسجين.. وإذا كان هناك مشكلة فى الأكسجين كانوا تأثروا أو ماتوا أيضا!".

وعن أسباب وفاة المرضى المصابين بكورونا فى الحسينية، قائلا: "هناك 3 مرضى تتخطى أعمارهم الستين عاما، وواحد 44 سنة، والمرضى كانوا يعانون من أمراض مزمنة وأحدهم كان يعاني من جلطة قديمة فى المخ.. وغالبا الوفاة بسبب حضورهم إلى المستشفى فى حالة اختناق ونقص الأكسجين فى الدم".