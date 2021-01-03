وكيل صحة الشرقية: ما عندناش مشكلة أكسجين فى آى مستشفى بالشرقية

كتب رامى محيى الدين

علق الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على واقعة مستشفى الحسينية، قائلا: "بالأمس تم إبلاغي بوفاة 4 حالات فى الرعاية المركز بمستشفى الحسينية المخصصة للعزل وعلى الفور أصدرنا توجيهات بمباشرة الأمر، من قبل رئيس وحدة العناية المركزة وأطلعنا وزارة الصحة والمحافظ على الأمر مما أدى لتشكيل لجنة فورية لفحص الأمر رغم سوء الحالة الجوية بالأمس بسبب الشبورة، وبالفعل قامت اللجنة بعملية الفحص الخاص بالتذاكر وشبكة إمدادات الأكسجين واستكملت اللجنة عملها اليوم أيضا، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON":" ماعنديش آى مشكلة في الأكسجين في الشرقية كلها بكامل المستشفيات البالغ عددها 25 مستشفى، بالإضافة لمستشفى تعليمي ومستشفيات الجامعة بخلاف التأمين الصحي وكافة هذه المستشفيات لاتعاني من نقص في إمدادات الأكسجين والدليل أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ لدعم ىى مستشفى في حال إذا عاني من نقص الأكسجين ".

وواصل: " رغم وجود خطة الطوارئ من البداية المعدة من قبل وزارة الصحة إلا أننا لم نحتاج لها في مستشفيات محافظة الشرقية لا في الجائحة الأولى ولا الآن ".

وتابع: "هناك مواعيد مرتبة بيننا وبين الشركة الموردة بالإضافة إلى أننا لدينا جهاز فني يقوم بمابشرة الإشراف على عدادات الأكسجين على مدار الساعة والوزارة تقوم بحصر هذه البيانات بالصور الخاصة بالعدادات الخاصة بالأكسجين، مشددا على الصورة والبيان يحدث يومياً مرتين في الصباح والمساء وبالتالي لم نعاني من آى أزمة تخص الأكسجين".

قال عن الإدعاء الذي انتشر اليوم على التواصل الاجتماعي حول وجود 4 وفيات: "هناك بالفعل أربع وفيات لكن هذه الحالات لأشخاص تتراوح أعمارها بين 64 سنة و67 و74 وأحد الحالات كان مصاب بجلطة قديمة في المخ بخلاف مرض السكر ووصل إلى المستشفى في حالة إلتهاب رئوي شديد ونقص حاد في الاكسجين وهي حالات مرتفعة المخاطرة صحياً وحدثت الوفاة ".

مشيرا إلى أن جميع المستشفيات بها شبكة أكسجين وآخرى احتياطية عبر إسطوانات الأكسجين والتي تزيد سعتها عن 800 لتر بما يكفي نحو 15 ساعة ضخ أكسجين للمريض، قائلاً: "الرعاية كان بها 33 حالة في العزل الصحي ولم يعانوا نقص في الأكسجين بالاضافة لحالتين في الرعاية ولم يتوفوا فضلاً عن 11 طفلا في الحضانات وهؤلاء لم يعانوا من آى قطع أكسجين ولو كان حصل كنا هنلاقي على الأقل تدهور صحي بسبب النقص ".