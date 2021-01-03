وكيل أوقاف الأقصر يعلن نهاية إنشاءات مسجد الهرامشة بالزينية وافتتاحه الجمعة

الأقصر – أحمد مرعى

قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إن مديرية الأوقاف تستعد لافتتاح مسجد جديد يوم الجمعة المقبل، عقب الانتهاء من بنائه بالجهود الذاتية، وهو مسجد "الهرامشة الجديد" بمدينة الزينية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تتشرف مديرية أوقاف الأقصر يوم الجمعة المقبل بافتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها بالجهود الذاتية، وهو مسجد الهرامشة الجديد بجزيرة الهرامشة بقرية الزينية بحرى بمركز ومدينة الزينية ومساحة المسجد 183 متر مربع.

وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية، وعلى رأسهم مدير المديرية والشيخ على صديق أمير مدير إدارة أوقاف الزينية، وعدد من المواطنين والقيادات التنفيذيه والدينيه والشعبية، موضحاً أنه الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية افتتاحها سابقا يجد بأنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذى توليه وزاره الأوقاف ممثله فى مديرية أوقاف الأقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظه فى بذل الغالى فى سبيل انشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد وإنجازات مديرية أوقاف الأقصر عن عام 2020، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى والإدارى بمديرية أوقاف الأقصر، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الأوقاف بالأقصر، حيث تم فى القطاع الدعوى الاهتمام بالقطاع الدينى والدعوى فهو من أولويات اهتمام الوزارة حيث أنه هو القطاع الأهم فى منظومة العمل بوزارة الاوقاف، ولقد شهد تحقيق عدة إنجازات فى هذا القطاع منها افتتاح عدد (22) مسجد جديد بالمديرية.



نهاية إنشاءات مسجد الهرامشة بالزينية وافتتاحه الجمعة