وفيات كورونا فى أمريكا تتجاوز 350 ألفا.. وأطباء: نخوض الحرب العالمية الثالثة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الولايات المتحدة تستعد لقفزة فى أعداد إصابات كورونا فى فترة ما بعد عطلات الأعياد مع تجاوز إجمالى عدد الوفيات فيها 350 ألف، وفى ظل توقعات بوفاة آلاف آخري فى الأشهر القادم، وتحذير الأطباء من أنهم فى مرحلة حرجة ويخوضون الحرب العالمية الثالثة.

وحتى مساء أمس السبت، بلغ إجمالى وفيات كورونا فى الولايات المتحدة، وفقا لمؤشر جونز هوبكينز، 350 ألفا و186 وفاة، فيما وصل إجمالى الإصابات إلى 20 مليون و427 ألف و780، وتم تسجيل 160.606 ألف إصابة جديدة فى أول أيام العام الجديد مع تسجيل 2.051 وفاة.

وكانت أرقام يوم الجمعة قد تراجعت عن الأيام السابقة، ففى الأيام الثلاثة الأخيرة من عام 2020، توفى أكثر من 10 آلاف شخص بكوفيد 19 فى الولايات المتحدة. ونظرا لتقيد العمل خلال فترة العطلات، فمن المتوقع أن ترتفع الأرقام مجددا.

وتوقع معهد قياسات الصحة والتقييم التابع لجامعة واشنطن، أن يموت أكثر من 100 ألف شخص الشهر القادم وحده. كما أن حالات العلاج بالمستشفيات ترتفع. فقد سجل مشروع تتبع كوفيد وجود رقم قياسى فى المستشفيات يوم الخميس وهو 125.379، ويوم الجمعة كان العدد 125.075، على الرغم من أن أكثر من 20 ولاية لم تقدم البيانات الكاملة.

وقالت نيكول فان جورنينجن، الطبيبة فى مركز سيدراس سيناء الطبى فى لوس أنجولوس لقناة CBS: إنهم قد وصلوا بالفعل إلى نقطة حرجة، مضيفة أنهم يسجلون أعدادا قياسية كل يوم من حيث عدد المرضى الذين يتولون رعايتهم من المصابين بكوفيد 19.

فيما قال الدكتور نيك كاون، مساعد المدير الطبى لخدمات الطوارئ فى مستشفى ألهامبرا فى مقاطعة لوس أنجلس وفى تصريحات صحفية، إن هذه حرفيا الحرب العالمية الثالثة، فالمرضى يصلون فى حالة أشد مما يمكن أن تتخيل.