اليوم السابع
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وزير خارجية السودان يستقبل أول سفير كندى مقيم

الأحد، 03 يناير 2021 04:33 م
وزير خارجية السودان يستقبل أول سفير كندى مقيم وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين
أ ش أ

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استقبل عمر قمر الدين وزير خارجية السودان المكلف، اليوم الأحد، آدريان نورفولك بمناسبة تقديم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدولة كندا لدى السودان، ليكون أول سفير كندي مقيم في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن اللقاء تناول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة والعليا للشعبين.
وأكد السفير الكندي عزم بلاده على بذل قصارى جهدها لدعم حكومة الفترة الانتقالية ولزيادة التعاون مع السودان في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال التعدين.
من جانبه، ثمن وزير الخارجية السوداني، مساندة ودعم الحكومة الكندية، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين وترجمتها إلى مشاريع تخدم مصالح الشعبين الصديقين.


عمر قمر الدين

السودان

كندا

كندا والسودان

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