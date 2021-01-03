اليوم السابع
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وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع مبعوث رئيس غانا القضايا القارية والدولية

الأحد، 03 يناير 2021 09:17 م
وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع مبعوث رئيس غانا القضايا القارية والدولية وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم
أ ش أ

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بحث صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري اليوم الأحد بالجزائر العاصمة مع السفير عنان كاتو المبعوث الخاص لرئيس غانا نانا أدا دانكوا أكوفو-أدو القضايا القارية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم أن زيارة المبعوث الغاني التي تستمر يوما واحدا تأتي في إطار التشاور المنتظم والدائم بين البلدين، حول القضايا الدولية والقارية ذات الاهتمام المشترك في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الإفريقية، وتحسبا للاستحقاقات القادمة في الاتحاد الإفريقي.
وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا العلاقات التي تربط الجزائر وغانا، وسبل توطيدها ورفع وتيرة التعاون الثنائي تلبية لطموحات الشعبين.


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