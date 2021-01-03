وزير الإعلام اليمنى يؤكد تورط مليشيا الحوثى فى هجوم مطار عدن

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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني مجددًا تورط ميليشيا الحوثي وخبراء إيرانيين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك، إلى عدن، وقوبل بتنديد واستنكار محلي وإقليمي ودولي.

وقال الإرياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم لأحد "إن إقدام الميليشيات الحوثية على ارتكاب تلك الجريمة التي أدت إلى مقتل حوالي 26 شخصًا وإصابة 110 آخرين بينهم مسؤولون وموظفون حكوميون ومواطنون مدنيون وإعلاميون وموظفون باللجنة الدولية للصليب الأحمر، يدل على ضعف وهشاشة تلك الميليشيا التي تواصل استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وأخرها مطار عدن في جريمة حرب متكاملة الأركان تستوجب التصدي لها ومحاسبة المتورطين فيها".

ودعا كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد وتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا ومواصلة الانتصارات الوطنية وصولًا إلى تحقيق الانتصار الأكبر والهدف المنشود باستعادة وبناء الدولة المدنية الحديثة بإسناد أخوي ودعم سخي من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وأكد حرص الوزارة على النهوض بكافة المؤسسات الإعلامية، وأهمية وضرورة التنسيق الكامل بين قيادة وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وقيادة السلطة المحلية في عدن والمؤسسات الإعلامية في كافة الجوانب والمجالات ذات الصلة بترتيبات تفعيل عمل المؤسسات الإعلامية المختلفة من العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد على ضرورة تعاون وتكاتف جهود الجميع في هذه المرحلة الصعبة الراهنة التي يمر بها الوطن لتجاوز المحن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.