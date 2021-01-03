كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن نيويورك تكسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الولايات المتحدة تستعد لقفزة فى أعداد إصابات فيروس كورونا فى فترة ما بعد عطلات الأعياد مع تجاوز إجمالى عدد الوفيات فيها 350 ألف، وفى ظل توقعات بوفاة آلاف آخرى فى الأشهر القادم، وتحذير الأطباء من أنهم فى مرحلة حرجة ويخوضون الحرب العالمية الثالثة.

وبلغ إجمالى وفيات كورونا فى الولايات المتحدة، حتى مساء أمس السبت، وفقا لمؤشر جونز هوبكينز، 350 ألفا و186 وفاة، فيما وصل إجمالى الإصابات إلى 20 مليون و427 ألف و780، وتم تسجيل 160.606 ألف إصابة جديدة فى أول أيام العام الجديد مع تسجيل 2.051 وفاة.