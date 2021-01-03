اليوم السابع
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نواب الدورة الـ 117 للكونجرس الأمريكى يؤدون القسم اليوم وسط إجراءات احترازية

الأحد، 03 يناير 2021 03:08 م
نواب الدورة الـ 117 للكونجرس الأمريكى يؤدون القسم اليوم وسط إجراءات احترازية الكونجرس الامريكى
كتبت ريم عبد الحميد

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يؤدى نواب الدور الــ 117 للكونجرس الأمريكى اليمين الدستورية رسميا اليوم، الأحد، مما يعنى تدفق المشرعين الجدد على مبنى الكابيتول فى ظل وباء كورونا المستمر، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن.

وينص الدستور الأمريكى، على انعقاد الكونجرس فى الثالث من يناير ظهرا بالتوقيت الشرقى، وهى من المرات النادرة التى تنعقد فيها جلسات يوم الأحد، العطلة الرسمية فى الولايات المتحدة، وسيؤدى النواب الجدد والقدامى القسم وسيصوت مجلس النواب بالكامل لاختيار رئيس جديد للمجلس، ومن المتوقع أن تظل نانسى بيلوسى التى ترأست الدورة الماضية تؤدى نفس الدور.

وكان الديمقراطيون بمجلس النواب قد احتفظوا بأغلبيتهم فى انتخابات نوفمبر الماضى، ولكن ستكون أغلبيتهم الآن ضيقة بعدما عانوا من خسائر، على الرغم من توقعات بأنهم سيفوزن بمقاعد أكثر، فى حين فاق أداء الجمهوريون فى الكونجرس التوقعات،  ويستعدون لإضافة عدد كبير من النساء إلى صفوفهم فى الكونجرس الجديد.
 

وفى مجلس النواب، لا يزال توازن السلطة دون حسم بعد مع توجه كافة الأنظار إلى انتخابات الإعادة على مقعدى ولاية جورجيا والتى ستجرى يوم الثلاثاء لتحدد من سيكون له السيطرة على مجلس الشيوخ.

ويشمل النواب الجدد عدد من الشخصيات البارزة من الديمقراطيين والجمهوريين الذين لفتوا الأنظار إليهم على الصعيد الوطنى الأمريكى قبل أن تطأ أقدامهم الكونجرس.

 ففى مجلس النواب، استطاع عدد من الديمقراطيين التقدميين الإطاحة بشاغلى المقعد فى السباقات التمهيدية منهم كورى بوش عن ولاية ميزورى وجمال باومات عن ولاية نيويورك الذى هزم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إليوت أنجيل.

ومن المقرر، أن يكون اليوم الأول للكونجرس الجديد مختلفا هذا العام مع تطبيق إجراءات احترازية فى ظل وباء كورونا. حيث أن عدد أعضاؤ مجلس الشيوخ الذين سيؤدون القسم سيكون أصغر لتقليل الزحام ومن المتوقع أن يؤدى أعضاء مجلس الشيوخ القيم فى جماعات من اثنين للسماح بالتباعد الاجتماعى.

كما سيؤدى أعضاء مجلس النواب، القسم فى مجموعات أكبر، نظرا لأن عدد أكبر، وسيؤدى الأعضاء الجدد القسم أولا.


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