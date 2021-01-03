اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 02:33 م
خالد صلاح
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خلال تفقده إدارة خدمة المواطنين بالتنظيم والإدارة..

نائب محافظ سوهاج يوجه بسرعة حل الشكاوى والاستجابة الفورية للمواطنين

الأحد، 03 يناير 2021 02:25 م
نائب محافظ سوهاج يوجه بسرعة حل الشكاوى والاستجابة الفورية للمواطنين أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور عيد الدسوقي مدير مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة .

ووجه نائب المحافظ بسرعة حل جميع الشكاوى والاستجابة الفورية للمواطنين، وتابع سير العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ومعدلات أداء العمل عليها، والموقف من الشكاوى، معربا عن شكره لفريق العمل بالمديرية للنظام والكفاءة في أداء العمل.

كما وجه القاضي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين.

 

نائب المحافظ يتفقد خدمة المواطنين بالتنظيم والادارة (1)
نائب المحافظ يتفقد خدمة المواطنين بالتنظيم والادارة

 

نائب المحافظ يتفقد خدمة المواطنين بالتنظيم والادارة (2)
نائب المحافظ

 

نائب المحافظ يتفقد خدمة المواطنين بالتنظيم والادارة (5)
 خدمة المواطنين بالتنظيم والادارة 

 


التنظيم والاداره

أخبار مصرية

محافظه سوهاج

الاجراءات الاحترازيه

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