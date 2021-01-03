اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية عرابة أبو الدهب

الأحد، 03 يناير 2021 09:48 ص
نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية عرابة أبو الدهب أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تفقد أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية "عرابة أبو الدهب" بمركز سوهاج لتصبح قرية نموذجية، ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا، يرافقه عدلي أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومنسق وأعضاء وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة .

نائب المحافظ تفقد مجمع الخدمات بمجلس القرية وتطويره بالكامل من تركيب إنترلوك وبردورات، ودهانات، وتطوير البوابة الخارجية للوحدة المحلية، وتطوير مركز شباب عرابة أبو الدهب، بالإضافة إلى مدرستين " ابتدائي ، وإعدادي "، ورفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية بالقرية "، وأعمال مبادرة وزارة القوى العاملة " مهنتك مستقبلك " ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتدريب شباب وفتيات القرية على مهن "التفصيل والخياطة والسباكة، والتركيبات الكهربائية" .

ووجه القاضي بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات، وأهمية الحفاظ على ما تحقق من تطوير بالقرية.

 

 

نائب المحافظ يتفقد عرابة ابو الدهب (7)
نائب المحافظ يتفقد عرابة ابو الدهب 

 

نائب المحافظ يتفقد عرابة ابو الدهب (13)
نائب المحافظ يتفقد عرابة ابو الدهب 

 

نائب المحافظ يتفقد عرابة ابو الدهب (18)
 

 

نائب المحافظ يتفقد عرابة ابو الدهب (21)
نائب المحافظ 

 


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