اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية الكوامل بحرى.. صور

الأحد، 03 يناير 2021 04:12 م
نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية الكوامل بحرى.. صور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تفقد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية الكوامل بحرى بنظام التأمين الصحى الشامل، بمركز سوهاج ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة  كريمة" بتكلفة إجمالية بلغت 15مليون و500 ألف جنيه، يرافقه منسق وأعضاء وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة .

وتابع نائب المحافظ الأعمال الجارية بالوحدة الصحية، حيث وصلت نسبة الأعمال التنفيذية بالمشروع إلى80%، موجها بأهمية تطبيق معايير الأمن والسلامة المهنية، والتزام جميع العاملين بالموقع بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وضرورة ارتداء جميع العاملين بالمشروع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه القاضي بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد، لافتا إلى المتابعة الدورية للمشروع حتى الانتهاء من كافة الأعمال والتشطيبات.

 

نائب المحافظ يتفقد اعمال الوحدة الصحية بالكوامل بحري (6)
نائب المحافظ يتفقد اعمال الوحدة الصحية بالكوامل بحري 

 

 


أخبار مصرية

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حياة كريمة

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