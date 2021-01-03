اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 01:06 م
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"مياه الفيوم" تعلن توقف محطة العزب الجديدة لعطل مفاجئ بمنظومة الكلور

الأحد، 03 يناير 2021 11:34 ص
"مياه الفيوم" تعلن توقف محطة العزب الجديدة لعطل مفاجئ بمنظومة الكلور محطه مياه- أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، أنه تم توقف محطة العزب الجديدة المرحلة الثانية، وذلك نتيجة وجود عطل مفاجئ بمنظومة الكلور.

وأوضحت الشركة أن ذلك أثر علي وصول المياه إلي المناطق التالية: مركز إطسا قصر الباسل، تطون، الغرق، وتوابعهم، قرى تابعه لمركز الفيوم عزبة عاشور، دسيا، بنى صالح، زاوية الكرادسة، المندرة، بهنس تلات، قرى تابعه لمركز ابشواي ما عدا طبهار والعجمين، النصارية، قرى تابعه لمركز سنورس مدينة سنورس، ابهيت الحجر، بيهمو، فيدمين، والسليين وتوابعهم، ومركز يوسف الصديق ما عدا الشواشنة، الحامولى والنزلة

وتابعت الشركة، أنه جاري الآن إصلاح العطل لإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

 

 


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