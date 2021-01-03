موريتانيا تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الموريتانية 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و223 حالة شفاء و5 وفيات خلال ال(24) ساعة الماضية.
ونقلت الإذاعة الموريتانية اليوم الأحد عن الدكتور محمد محمود علي محمود مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الاستراتيجية بالوزارة قوله " إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 14794 إصابة مؤكدة، من بينها 12136 حالة شفاء، و358 وفاة".
وأشار المسئول الموريتاني إلى أن عدد الإصابات الحرجة بلغ 67 حالة، لافتا إلى أن إصابات اليوم كانت نتاج 1019 فحصا.
موريتانيا تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعةالأحد، 03 يناير 2021 08:44 م
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت وزارة الصحة الموريتانية 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و223 حالة شفاء و5 وفيات خلال ال(24) ساعة الماضية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
موريتانيا تسجل 211 إصابة جديدة بكورونا بإجمالى 13989الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 09:07 م
موريتانيا تسجل 136 إصابة بفيروس كورونا و6 وفياتالثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:04 ص
موريتانيا: تسجيل 126 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كوروناالأحد، 27 ديسمبر 2020 08:36 م
موريتانيا تُسجِل 246 إصابة مؤكدة و13 وفاة جديدة بفيروس كوروناالجمعة، 25 ديسمبر 2020 10:00 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة