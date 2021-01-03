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مقتل 6 أشخاص فى اعتداء إرهابى على حافلة بريف حماة

الأحد، 03 يناير 2021 10:46 م
مقتل 6 أشخاص فى اعتداء إرهابى على حافلة بريف حماة سوريا
كتب أحمد عرفة

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قتل 6 مدنيين جراء اعتداء وصفه التلفزيون السورى بالإرهابى على حافلة كانوا يستقلونها فى منطقة وادي العزيب بريف السلمية في محافظة حماة، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سوق للخضروات فى مدينة رأس العين شمالي سوريا، وذكرت ذلك النبأ قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، نقلا عن مصادر سورية، كان المرصد السورى قد أعلن - فى وقت سابق - عن مقتل 16 شخصا جراء انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين شمالى سوريا .

وأوضح المرصد أن من بين القتلى 11 قتيلا من الشرطة المدنية وفصيل (السلطان مراد) الموالى لأنقرة .

 

 

 

 


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