معهد روبرت كوخ يؤكد تطعيم 238 ألف شخص فى ألمانيا حتى الآن

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أفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية، بأنه تم حتى الآن تطعيم 238 ألف شخص ضد فيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وقال المعهد - في بيان - إن من بين الذين تم تطعيمهم 103894 من سكان دور رعاية المسنين، و 107019 لأسباب مهنية، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي ورعاية المسنين كما تم تطعيم ما مجموعه 56197 شخصًا بسبب تقدمهم في السن فوق 80 عامًا.

وذكر البيان أن متوسط ​​عدد التطعيمات في ألمانيا يبلغ 287 لكل 100 ألف نسمة.