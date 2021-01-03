معهد روبرت كوخ يؤكد تطعيم 238 ألف شخص فى ألمانيا حتى الآن

أفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية، بأنه تم حتى الآن تطعيم 238 ألف شخص ضد فيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.
وقال المعهد - في بيان - إن من بين الذين تم تطعيمهم 103894 من سكان دور رعاية المسنين، و 107019 لأسباب مهنية، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي ورعاية المسنين كما تم تطعيم ما مجموعه 56197 شخصًا بسبب تقدمهم في السن فوق 80 عامًا.
وذكر البيان أن متوسط عدد التطعيمات في ألمانيا يبلغ 287 لكل 100 ألف نسمة.
معهد روبرت كوخ يؤكد تطعيم 238 ألف شخص فى ألمانيا حتى الآنالأحد، 03 يناير 2021 09:23 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية، بأنه تم حتى الآن تطعيم 238 ألف شخص ضد فيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.
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