اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يناير 2021 09:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 5 أشخاص جراء انفجار إسطوانة غاز فى العاصمة الأفغانية

الأحد، 03 يناير 2021 08:35 ص
مصرع 5 أشخاص جراء انفجار إسطوانة غاز فى العاصمة الأفغانية الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية، مصرع خمسة أشخاص على الأقل جراء انفجار اسطوانة غاز بمخبز يقع بالقرب من قاعة للأفراح في كابول.

وأفاد شهود عيان - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد، بإصابة عشرة أشخاص آخرين جراء هذا الانفجار.

يذكر أن المحكمة العليا فى أفغانستان، أصدرت  حكما بالإعدام على الرجل الذي وصف بأنه العقل المدبر وراء هجوم جامعة كابول، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى شهر نوفمبر الماضى.

وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية - حسبما نقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية السبت، أن المحكمة العليا حكمت على المدعو محمد عادل بالإعدام؛ بتهمة التخطيط للهجوم وتنفيذه، وذكرت المحكمة العليا - في بيان - أن خمسة من شركاء عادل في الجريمة صدرت في حقهم أحكام بالسجن لفترات متباينة، بتهم الخيانة وتهريب المتفجرات ومساعدة تنظيم داعش الإرهابي.

وأسفر الهجوم المسلح الذى وقع مطلع شهر نوفمبر 2020، عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.


وتراوحت أعمار الطلاب الذين قتلوا في الهجوم بين 20 و26 عاما، وأعقب الهجوم معركة بالأسلحة النارية استمرت ست ساعات بين رجال الأمن والمهاجمين.

 


افغانستان

كابول

الشرطه الافغانيه

انفجار اسطوانه غاز

انفجار فى افغانستان

اانفجار افغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أفغانستان تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 7 .52 ألف حالة

السبت، 02 يناير 2021 05:51 م

أفغانستان: الحكم بالإعدام على العقل المدبر لهجوم جامعة كابول

السبت، 02 يناير 2021 11:36 ص

مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة فى كابول

الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:49 ص

مقتل طيار فى سلاح الجو الأفغانى برصاص مسلحين مجهولين

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:24 م

مقتل 10 أشخاص من عناصر طالبان فى غارة جوية غرب أفغانستان

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:04 ص

إصابة 6 أشخاص فى انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 03:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة