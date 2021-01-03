مصرع 5 أشخاص جراء انفجار إسطوانة غاز فى العاصمة الأفغانية

وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية - حسبما نقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية السبت، أن المحكمة العليا حكمت على المدعو محمد عادل بالإعدام؛ بتهمة التخطيط للهجوم وتنفيذه، وذكرت المحكمة العليا - في بيان - أن خمسة من شركاء عادل في الجريمة صدرت في حقهم أحكام بالسجن لفترات متباينة، بتهم الخيانة وتهريب المتفجرات ومساعدة تنظيم داعش الإرهابي.

وأسفر الهجوم المسلح الذى وقع مطلع شهر نوفمبر 2020، عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.



وتراوحت أعمار الطلاب الذين قتلوا في الهجوم بين 20 و26 عاما، وأعقب الهجوم معركة بالأسلحة النارية استمرت ست ساعات بين رجال الأمن والمهاجمين.