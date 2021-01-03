مصرع 21 شخصا وإصابة 20 آخرين إثر انهيار سقف خلال جنازة فى الهند

أ ش أ

أعلنت الشرطة الهندية أن 21 شخصا لقوا مصرعهم وأُصيب ما لا يقل عن 20 آخرين، بعد أن انهار فوقهم سقف في موقع لإحراق جثث الموتى خلال جنازة في ولاية أوتار براديش الهندية اليوم الأحد.

وانهار السقف عندما كان عدد من الأشخاص يحتمون تحته أثناء هطول الأمطار، معظمهم من أقارب المتوفى، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إينديا" المحلية في نسختها الإلكترونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمال الإنقاذ بحثوا لساعات بين الأنقاض للتأكد من عدم وجود المزيد من الضحايا العالقين تحتها، كما تم إرسال إحدى فرق مواجهة الكوارث الوطنية إلى مكان الحادث في قرية أوخلارسي بمنطقة مرادناجار.

وقال مسؤولون إن الحادث أسفر عن 21 قتيلا، فيما نُقل 20 مصابا إلى مستشفيات مختلفة، مضيفين أن عدد الجرحى قد يكون أعلى حيث إن هناك مصابين آخرين أخرجهم أقاربهم من الموقع.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوجي أديتياناث عن حزنه على وقوع خسائر في الأرواح، كما أعلن عن منح أسرة كل قتيل إعانة مالية قدرها 2000 روبية.