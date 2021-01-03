اليوم السابع
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مستشار بايدن: أفعال إدارة ترامب تجاه إيران لم تجعل أمريكا أكثر أمنا

الأحد، 03 يناير 2021 07:29 م
مستشار بايدن: أفعال إدارة ترامب تجاه إيران لم تجعل أمريكا أكثر أمنا ترامب
كتب أحمد عرفة

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انتقد جايك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكى المنتخب جو للأمن القومى، سياسة الرئيس الأمريكى، المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاه إيران، قائلا في تصريحات لشبكة سى إن إن الأمريكية، إن أفعال إدارة دونالد ترامب تجاه إيران لم تجعل أمريكا أكثر أمنا وطهران باتت أقرب لحيازة سلاح نووي، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وقبلها قال جايك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو للأمن القومي لشبكة سى إن إن الأمريكية، إنه يجب التفاوض على برنامج إيران الصاروخي قبل الاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال مسئول أمريكى لم تذكر شبكة "سي إن إن" الأمريكية اسمه، إن القوات البحرية الإيرانية رفعت جهوزيتها خلال اليومين المنصرمين في الخليج، مشيرا إلى أن طبيعة هذه التحركات غير واضحة.

 

 


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