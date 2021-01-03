مسئولة صحية بأمريكا: الأبحاث على لقاحات كورونا بدأت قبل 17 عاما ولم تظهر فجأة

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة جاين مورجان، مديرة فريق الاستجابة لفيروس كورونا بمنظمة "بيدمونت" الطبية فى ولاية أتلانتا الأمريكية، عدم وجود أى تخوفات من لقاحات كورونا وتطلعها إلى أخذ جرعة اللقاح، قائله: "لا يوجد أى خوف على الاطلاق وأعتقد أن جزء من السبب هو أننى لدى فهم عميق للعملية، ورسالة الاطمئنان يجب أن تصل إلى جميع الناس خاصة الذين لديهم بعض الخوف من اللقاح".

وأوضحت الدكتورة جاين مورجان، فى لقاء عبر شبكة CNN، أن اللقاح لم يخرج إلى النور بسرعة كما يعتقد الكثيرين، ولابد من تقديم المعلومات الحقيقة للناس فيما يتعلق بما يستلزمه تطوير هذا اللقاح ولماذا هو آمن، مضيفة: "عندما ننظر إلى هذه المسألة ونفكر فيها علميا ظهر لنا فيروس سارس وهو فيروس الجهاز التنفسى الحاد لأول مرة فى عام 2003، وهذا الفيروس الجديد مشابهة 70% من التسلسل لما نراه فى فيروس سارس".



طبيبة امريكية تتحدث عن لقاح كورونا

وتابعت: "لذلك كان لدينا 17 عاما لفهم هذا الفيروس وبدأنا البحث لأول مرة فى عام 2003، وفى عام 2020 عندما رأينا اول حالة اصابة بفيروس كورونا على شواطئنا كان لدينا بالفعل 17 عاما من الخبزة، وتم جمع البيانات قبل السريرية، وتم تحليل وتحديد التسلسل الجيني بأكمله فى جميع الازواج الأساسية للفيروس، وهذه هى النقطة التي بدأنا عندها تطوير اللقاح"، واختتمت تصريحاتها: "لذلك كان هناك الكثير من العمل وراء الكواليس لم يكن لدينا لقاح كورونا فجأة بعد ظهور الفيروس".