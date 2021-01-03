مدير مستشفى الأحرار للعزل بالزقازيق يوضح حقيقة الصور المتداولة عن المرضى فى الطرقات

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتورعبد الكريم العراقي مدير مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق والمخصصة كعزل لحالات مرضي فيروس كورونا، أن الصور المتداولة عن اكتظاظ مرضى كورونا فى الطرقات غير صحيحة، وحقيقة الصور أنها للدور الأرضى بمركز الكبد وهو مقسم لطرقات.

وأضاف لـ" اليوم السابع "، أن المستشفى يستقبل حالات ما بين 150 حالة يوميا، يتم التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، لافتا إلى أنه يحتجز الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية بينما الحالات المتوسطة والبسيطة تخضع للعزل المنزلي .

وأكد العراقى، أنه بالأمس السبت خرجت 42 حالة بعد تعافيهم من الفيروس، حيث أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، موضحا أن محافظ الشرقية، خصص 5 مستشفيات عزل حالات كورونا، وهي الصدر والحميات بالزقازيق ، وطوارئ فاقوس وأبوحماد المركزى ، بالإضافة إلى الاحرار التعليمي، وجهزت المستشفيات، بكوادر طبية مدربة وتجهيزات طبية، لتقديم الخدمة المرضي طبقا لبرتوكول وزارة الصحة .

وأضاف هناك تنسيق و التكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمى ومرفق الأسعاف لتوجيه أوجه الرعاية الصحية و العلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورورنا وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية .



