مدير جمعية نجريج يكشف دور محمد صلاح للتخفيف على مرضى كورونا

كتب رامى محيى الدين

أكد حسن بكر، مدير جمعية نجريج الخيرية، أن النجم الدولى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، انشأ المؤسسة وأشهرها فى 2017، وهذه المؤسسة لرعاية الايتام والأرامل والمسنين وحالة المرضى ومساعدات شهرية، لافتا إلى أن عدد الحالات وصل إلى 400 أو 500 حالة.

وأشار حسن بكر، مدير جمعية نجريج الخيرية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، إلى أن محمد صلاح وأسرته حاولوا تقديم المساعدة فى مؤسسة نجريج بأنابيب الأكسجين للتخفيف على مرضى كورونا فى القرية.

وتابع: "محمد صلاح تبرع بتركيب تانك أكسجين كامل فى مستشفى بسيون المركزي بمحافظة الغربية لتزويد المستشفى بالأكسجين"، إضافة إلى بناء معهد ديني أزهري على نفقته الخاصة وتسليمها بكل محتوياتها، كما قام بإنشاء وحدة إسعاف قام ببنائها وسلمها لهيئة الإسعاف بالغربية، وختاما التبرع بحوالى 50 مليون جنيه لمعهد الأورام بعد تعرضه للانفجار.