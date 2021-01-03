مدير تعليم القليوبية يتابع الإجراءات الوقائية بالمدارس وتناوب العمل لخفض الأعداد

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية صباح اليوم بالمدرسة الرياضية ببنها ومدرسة 15 مايو التابعتين لإدارة بنها التعليمية، ورافقه بالجولة المهندسة هالة شندي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، حيث استقبله مدير المدرسة الرياضية السيد عبد الهادى كامل، ومدير مدرسة 15 مايو سوسن يوسف.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الجولة جائت فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتشديد علي تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض عدد الموظفين والحرص علي تناوب العاملين في الحضور.

وتابع "لفيومى"، تنفيذ هذه الإجراءات والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المدارس وتناوب العمل داخل المدارس، كما تفقد حجرات الدراسة والمعامل وحجرات الأنشطة والملعب وبوابات التعقيم للاطمئنان على أعمال الصيانة والتعقيم المستمر للمدارس وتنفيذ واتباع كافة الإجراءات الإحترازية.

وشدد "الفيومى"، على النظافة المستمرة للمدرسة وأكد على النواحى الجمالية وإظهار كل ما هو جميل بالمدرسة، إلى جانب تزيين المدارس بعلم مصر وعلم محافظة القليوبية وذلك لتفعيل مبادرة "وطنى فى قلبى" التى تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء داخل نفوس أبنائنا الطلاب والمعلمين.

جانب من الجولة بمدرسة 15 مايو



خلال الجولة بالمدرسة الرياضية



خلال جولة مدير تعليم القليوبية