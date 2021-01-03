محافظ مطروح يعلن استلام 160 طن جبس زراعى تلبية لمطالب فلاحي سيوة

مطروح - حسن مشالي

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح مع استمرار نتائج زيارة عدد من الوزراء مؤخرا للمحافظة بما يعود على تنمية المحافظة وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، خاصة فى المجال الزراعى، مشيرا إلى استلام كمية 160 طنا من الجبس الزراعى بإدارة تحسين الأراضى بسيوة كمطلب للمزارعين خلال زيارة السيد القصير وزير الزراعة لواحة سيوة في نوفمبر الماضى.

ومن جانبه أوضح العميد عصام عبد الغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم صباح اليوم الأحد استلام كمية 160 طن جبس زراعى بالتنسيق والتعاون بين رئاسة مركز ومدينة سيوة وإدارة تحسين الأراضى بسيوة وذلك لتحسين خواص التربة لمزارع سيوة.

يأتي ذلك ضمن نتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للواحة شهر نوفمبر الماضى، وتلبية مطالب المواطنين في توفير كميات الجبس الزراعي بأسعار مخفضة في متناول الجميع.

كما تفقد رئيس المدينة شاحنات الجبس الزراعي الواردة للواحة يرافقه أحمد باغي سكرتير المركز، والمهندس يوسف سليمان مدير مكتب جهاز تحسين الأراضي بسيوة.



الشاحنات تصل للواحة