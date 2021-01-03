اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يوجه بحملات تفتيشية مكبرة على المطاعم لتطبيق الإجراءات

الأحد، 03 يناير 2021 01:18 ص
محافظ كفر الشيخ يوجه بحملات تفتيشية مكبرة على المطاعم لتطبيق الإجراءات محافظ كفر الشيخ _ اللواء جمال نور الدين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتكثيف الحملات الصحية على المطاعم والكافيهات، وجميع المنشآت بكافة مراكز المحافظة، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، والتشديد على ارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، بالإضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر بها، والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

وجدد محافظ كفر الشيخ، مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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