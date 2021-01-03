محافظ قنا يتابع مشروع ومحطات مصنع الألبان فى منطقة المعنى .. صور

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا جولة تفقدية لعدد من مشروعات الأمن الغذائى بمدينة قنا لمتابعة سير العمل بها، رافقه خلال الزيارة المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى والدكتورة وردة بدوى، مدير المشروعات وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مصنع الأعلاف بمنطقة الشئون واطمئن على العملية الإنتاجية، موضحا أن المصنع مقام على مساحة 5 أفدنه وتبلغ طاقته الإنتاجية 5 طن / ساعة من أعلاف الماشية فضلا عن خط إنتاج بطاقة 7 طن / ساعة من أعلاف الدواجن، لافتا إلى أن المصنع يسهم فى توفير الكميات اللازمة من العلف لمشروعات الامن الغذائى بالمحافظة مؤكدا أن العلف الذى يتم إنتاجه يتميز بجودة عالية ومطابق للمواصفات المقررة من قبل وزارة الزراعة بهدف إعطاء قيمة غذائية عالية بما يسهم فى تحقيق معدل نمو وتسمين جيد للحيوانات ، ووجه الداودى مسئولى المصنع بضرورة الحفاظ على معدات التشغيل وعمل الصيانة الدورية لها .

كما تابع المحافظ سير العمل بمشروعات (محطة الألبان1 ، محطة الألبان 2 ، مصنع الألبان ) بمنطقة المعنا، موصيا العاملين بتلك المشروعات الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وأشار خلال زيارته لمصنع الالبان إلى أن المصنع يقوم بإنتاج أنواع جديدة من منتجات الألبان كالجبن الرومى ، الجبن الدمياطى، الزبدة ، السمنة وغيرها من مشتقات الألبان ، مؤكدا أن المحافظة حريصة على توفير مختلف المنتجات الغذائية الصحية والامنه وذات الجودة العالية بالأسعار المخفضة التى تتناسب مع كافة المواطنين .

وخلال تفقده محطتى الألبان 2،1 أطمئن الداودى، على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية ووجه بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية من الإصابات بالأمراض المعدية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.



رؤوس الماشية



مصنع الأعلاف بمنطقة الشئون