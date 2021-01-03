محافظ سوهاج يكرم مدير مكتبه لاختياره المدير المثالى لعام 2020.. صور

سوهاج محمود مقبول

كرم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور محمد عبد الهادى عبد الرحيم مدير عام قطاع مكتب المحافظ، لاختياره المدير المثالى لعام 2020م عن محافظة سوهاج، بحضور اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة رئيس لجنة الاختيار، وأعضاء اللجنة، وعدد من مديرى الإدارات والعاملين بالديوان العام.

وعبر عبد الهادى عن سعادته باختياره المدير المثالى لمحافظة سوهاج للعام الثانى على التوالي، موجها الشكر للسيد المحافظ على دعمه الدائم، وللزملاء بمكتب المحافظ والعاملين بالإدارات الأخرى على التعاون المثمر، والعمل دائما بروح الفريق الواحد.

يذكر أن ديوان محافظة سوهاج ينظم كل عام مسابقة لاختيار المدير المثالي، والموظف المثالي، والإدارة المثالية، وذلك تشجيعا للعاملين على التفانى فى العمل وبذل المزيد من الجهد .



المحافظ يكرم المدير المثالي لعام 2020